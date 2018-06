UEMS abre concurso para professores efetivos

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) lançou edital de concurso público para contratação de professores efetivos para unidades de Campo Grande e Jardim. O edital deve ser publicado no Diário Oficial do Estado, na próxima semana, quando abrem as inscrições.

Em Campo Grande, as vagas são para área de Geografia (3 vagas), Letras (3), Pedagogia (1) e Artes Cênicas (3). Em Jardim, as vagas são para Geografia (2), Letras (2) e Pedagogia (1).

As inscrições vão até dia 31 de julho e devem ser realizadas, exclusivamente, pelos Correios via Sedex. O formulário de inscrição que deve ser preenchido será disponibilizado no site da Uems. A remuneração inicial para professor doutor é de R$ 8.698,87, por 40h.

Mais informações, quando o edital for publicado.