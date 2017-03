UEMS abre inscrição para concurso público

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) divulgou nesta quinta-feira (23) a abertura de processo seletivo para 57 vagas de níveis médio e superior, incluindo vagas para pessoas com deficiência. Os salários variam de R$ R$ 1.572,95 a R$ 2.246,88, conforme a titulação. As inscrições vão até o dia 24 de abril.

As vagas são para assistente administrativo, auxiliar de laboratório de biologia e de química, designer gráfico-arte finalista, técnico em agropecuária, administrador de redes, analista de sistemas, contador, técnico administrativo.

As cidades com ofertas são Campo Grande, Dourados, Aquidauana, Amambai, Cassilândia, Naviraí, Mundo Novo, Paranaíba e Ponta Porã.

Todos os cargos tem carga horária de 40 horas, sendo distribuída nos horários diurno e/ou noturno, incluindo sábados, domingos e feriados, de acordo com as necessidades da Universidade, segundo o edital.

As inscrições custam R$ 123,70 para nível médio e R$ 197,92 para nível superior e devem ser feitas somente pela internet no site www.fapems.org.br, entre às 17h (de MS) do dia 23 março de 2017 e 17h do dia 24 de abril de 2017.

Caso os candidatos queiram solicitar isenção do pagamento da taxa, alegando carência, desemprego ou renda inferior a três salários mínimos, poderão fazer a solicitação via Sedex até o dia 29 de março.

A prova escrita objetiva está programada para o 18 de junho de 2017, nos períodos matutino e vespertino, nas cidades de Dourados/MS e Campo Grande/MS, com duração de 4 (quatro) horas.