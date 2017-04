UEMS abre inscrições para concurso de nível médio e superior

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está com inscrições abertas para o concurso público de provas e títulos com 34 vagas para cargos de nível médio e 24 vagas para nível superior.

As inscrições podem ser feitas até 24 de abril pelo site http://www.fapems.org.br/site/concurso-uems-2017/. A taxa de inscrição é de R$ 123,70 para os cargos de nível médio e R$ 197,92 para os de nível superior.

O salário inicial para cargos de nível médio é de R$ 1.572,95 e para os de nível superior de R$ 2.246,88. Leia detalhes sobre a carreira dos técnicos administrativos da universidade.

A prova escrita objetiva deve ser aplicada em 18 de junho de 2017, nos períodos matutino e vespertino, nas cidades de Dourados e Campo Grande com duração de quatro horas.

Vagas para cargos de Nível Médio:

- Assistente Administrativo: Amambai (1), Aquidauana (3), Campo Grande (3 vagas gerais, 1 para pessoa com deficiência e 1 para negro), Cassilândia (1), Coxim (1), Dourados (7 vagas gerais, 1 para pessoa com deficiência e 2 para negros), Mundo Novo (1), Naviraí (2), Paranaíba (1).

- Auxiliar de Laboratório de Biologia e de Química: Aquidauana (1), Campo Grande (1), Cassilândia (1), Naviraí (1), Dourados (1), Mundo Novo (1).

- Designer Gráfico-Arte Finalista: Dourados (1).

- Técnico em Agropecuária: Aquidauana (1), Cassilândia (1).

Vagas para cargos de Nível Superior:

- Administrador de Redes: Dourados (1).

- Analista de Sistemas: Dourados (1).

- Contador: Dourados (1).

- Técnico Administrativo: Amambai (1), Aquidauana (2), Campo Grande (3 vagas gerais e 1 para negros), Cassilândia (1), Dourados (5 vagas gerais, 1 para pessoa com deficiência e 1 para negro), Mundo Novo (1), Naviraí (2), Nova Andradina (1), Paranaíba (1) e Ponta Porã (1).