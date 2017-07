UEMS abre inscrições para curso de idiomas no segundo semestre na Capital

A Unidade da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) de Campo Grande está com inscrições abertas para os cursos de Inglês, Espanhol, Francês, Latim e produção do texto argumentativo, oferecidos pelo Núcleo de Ensino de Línguas (NEL).

Os cursos fazem parte de um Projeto de Extensão da Unidade, coordenado por professores doutores do curso de Letras da Uems/Campo Grande, e ministrado por docentes qualificados. As aulas são ministradas de segunda a sábado, na Unidade da Uems em Campo Grande, na avenida Dom Antonio Barbosa, 4155, saída para Rochedo, em frente ao conjunto habitacional José Abrão.

O investimento é de R$ 250 por curso e semestre. A idade mínima para se inscrever é 14 anos. As inscrições podem ser feitas neste link. O passo a passo está indicado no link “Inscrição”.

Alunos, professores e funcionários da Uems podem concorrer a uma Bolsa Participativa, com 50% de desconto no investimento do curso, veja mais informações neste link.

Para conhecer mais sobre os cursos ofertados, acesse o site.