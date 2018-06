UEMS abre inscrições para docentes temporários

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) abriu inscrições para a seleção de docentes temporários na área de Educação Especial e Atendimento Educacional Especializado. O período de inscrições vai de 8 a 14 de junho.

Os requisitos para concorrer são licenciatura em qualquer área do conhecimento e pós-graduação em Educação Especial ou Educação Inclusiva; ou licenciatura em qualquer área do conhecimento e experiência profissional comprovada em Atendimento Educacional Especializado de no mínimo, seis meses.

As inscrições podem ser feitas nas secretarias das unidades universitárias. O endereço e o horário de funcionamento das secretarias estão no edital.

As vagas são para as unidades universitárias de Amambai, Campo Grande, Coxim, Ivinhema e Nova Andradina.

O professor contratado ftrabalhará 20 horas semanais ou 40 horas semanais. A remuneração será fixada conforme comprovação de títulos no momento da formalização do contrato.