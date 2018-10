A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) abre inscrições na segunda-feira (29), para a formação de Cadastro Reserva para atuação como professores formadores de diversos cursos. Os selecionados receberão uma bolsa mensal de R$ 1,3 mil.

O edital foi publicado nesta sexta-feira (26) e as oportunidades são nas disciplinas para os cursos de licenciatura em Pedagogia, bacharelado em Administração Pública e licenciatura em Ciências Sociais.

É necessário ter experiência mínima de três anos no magistério superior, experiência comprovada na modalidade educacional a distância, ou comprovação de participação de pelo menos 70 horas em cursos de formação em EaD (Ensino à Distância).

As inscrições seguem até o dia 19 de novembro e envolve as fases de inscrição, prova didática e prova de títulos. Para se inscrever, é preciso encaminhar os documentos listados no edital à Diretoria de Educação à Distância, na UEMS, no bloco B, na Cidade Universitária de Dourados.