UEMS convoca aprovados em Lista de Espera do SISU para matrícula

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) divulgou o Edital de Convocação dos candidatos da 7ª Chamada da Lista de Espera do Processo de Seleção Unificada - SiSU/2017. Os candidatos convocados deverão comparecer à Reunião Pública, que será realizada nesta segunda-feira, dia 10 de abril, nas Unidades Universitárias da UEMS para a realização da matrícula.

A Diretoria de Registro Acadêmico (DRA) alerta que os candidatos convocados fiquem atentos aos documentos exigidos para a matrícula. É preciso também, que os candidatos selecionados e seus suplentes compareceram à reunião com, no mínimo, uma hora de antecedência. Os locais e horários estão indicados no Edital de Convocação.

O não comparecimento à reunião resultará na desclassificação do convocado com perda do direito à matrícula e da permanência na lista de espera gerada pelo SISU.

Cotistas

Os candidatos cotistas negros deverão passar por uma banca avaliadora que expedirá um documento deferindo ou indeferindo a realização da matrícula. As bancas de avaliação dos candidatos cotistas estarão disponíveis no dia da matrícula, das 13 às 17 horas, nas Unidades Universitárias de Aquidauana, Campo Grande, Dourados e Paranaíba.

Mais Informações

Para mais informações, os candidatos podem entrar em contato com a a Diretoria de Registro Acadêmico no telefone (67) 3902-2520.

Confira o edital.