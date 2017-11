UEMS disponibiliza 14 vagas de transferência externa para Medicina

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), por meio da Diretoria de Registro Acadêmico (DRA), publica o edital de Transferência Externa para o curso de Medicina, oferecido na unidade de Campo Grande. No total, são 14 vagas para serem preenchidas por alunos de outras Instituições de Ensino Superior (IES). As vagas são para ingresso no ano letivo de 2018. Confira o edital e o edital de retificação.

As inscrições para o processo seletivo devem ser feitas na Secretaria Acadêmica do curso de Medicina, de 10 a 14 de novembro, na Unidade de Campo Grande. O horário de funcionamento é de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 17h.

De acordo com o edital, só poderão participar do processo seletivo os candidatos que tenham vínculo com a instituição de origem, no curso objeto da Transferência, e que tenham cursado, no mínimo, dois semestres.

Ainda segundo o edital, o processo seletivo compreende duas fases:

I – Fase eliminatória, feita por meio de Prova de Admissão;

II – Fase classificatória, feita por meio de análise de currículo.

A prova de admissão será realizada no dia 29 de novembro, das 14h às 17h, na sala S11 do bloco Lilás, da unidade da Uems em Campo Grande.