Uems: inscrições abertas para seleção de professor temporário na área de Língua Inglesa

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) está com inscrições abertas para a seleção de docentes temporários para a área Língua Inglesa para a Unidade de Campo Grande. As inscrições vão até 2 de junho.

De acordo com o edital, para concorrer o candidato deve ter graduação e pós-graduação stricto sensu em Letras.

As inscrições podem ser feitas pessoalmente na secretaria da Unidade Universitária de Campo Grande, no horário das 8h às 12h e das 14h às 18h, ou encaminhadas pelos Correios. As provas serão de 21 a 23 de junho, na unidade de Campo Grande.

O valor da hora aula varia conforme o nível de formação do docente: Auxiliar Graduado – R$ 13,87; Auxiliar Especialista – R$24,97; Assistente (Mestre) R$ 35,92; Adjunto (Doutor) R$ 50,62.

