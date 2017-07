Uems participa da criação da Federação Indígena de MS

Nesta quarta-feira (12), lideranças indígenas e de entidades ligadas aos índios estiveram reunidas na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), com o reitor, professor doutor Fábio Edir dos Santos Costa, e o assessor de Relações Interinstitucionais e Internacionais, professor Lúcio Flávio Sunakozawa. A reunião reafirmou a Universidade como protagonista de políticas que garantam o direito indígena.

Durante a reunião, foi assinado um documento que será homologado e publicado com a criação da Federação Indígena de Mato Grosso do Sul, que deverá reunir entidades ligadas aos povos indígenas, instituições federais e estaduais, com o objetivo de unir forças. “Nossa federação é formada por entidades com a intenção de trabalhar políticas públicas para os povos indígenas”, explicou Ronaldo Ozório dos Santos, do Instituto Águia de Haia, articulador da criação da Federação.

Segundo Luciana Costadelle, representante da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, um dos objetivos da Federação é aumentar a representatividade do índio em todos os assuntos, principalmente, com relação a orçamentos do estado e dos municípios de MS. “Precisamos participar das comissões de discussão de orçamento, exigir nossa parcela nos PPAs, LOAs e LDO”, afirmou Luciane.

Uems e os povos indígenas

O protagonismo da Uems frente às políticas afirmativas promovidas aos povos indígenas foi o grande responsável pela escolha da Universidade para compor a Federação dos Povos Indígenas de MS, segundo Ronaldo dos Santos. “Nós acompanhamos as ações da Universidade, desde a aprovação do curso de medicina, que vai possibilitar o atendimento às comunidade carentes indígenas, assim como a formação de acadêmicos, com a cota para índios em todos os cursos”, comentou.

O reitor Fábio Edir agradeceu a possibilidade de fazer parte da Federação e se comprometeu a ajudar no fortalecimento das entidades. “Quero agradecer por terem procurado a Uems e dizer que estamos de braços e portas abertas para ajudá-los”, pontuou.

Parceria na piscicultura

Uma parceria prática que deve beneficiar os povos indígenas do estado foi firmada durante a reunião. A Uems irá enviar técnicos para realizar um diagnóstico dos tanques de piscicultura das comunidades indígenas de Terenos e Dourados. O objetivo é recuperá-los para garantir renda para essas comunidades. “Em Dourados, temos 17 mil índios e 33 tanques de piscicultura parados. Precisamos da expertise da Uems para nos ajudar”, disse o cacique Lucas Paira Flores, presidente da Associação Indígena Kategua.

“Temos um centro de piscicultura, com professores graduados nesse assunto em Aquidauana. Vamos averiguar a situação dos tanques. Muitas vezes, as comunidades não precisam somente de dinheiro, mas de uma articulação entre elas ou com outras instituições. A Uems está com todas nossas 15 unidades abertas para ajudar a Federação Indígena de MS”, finalizou o reitor.