A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) publicou nesta quarta-feira (4) a nomeação dos candidatos homologados no concurso público para professores do curso de medicina, da unidade universitária de Campo Grande.

A publicação foi veiculada no Diário Oficial do Estado (DOE) de hoje, na página 19, e também relaciona a nomeação de um cargo para professor de física e outro na área de química analítica. Para acessar a lista de aprovados, clique neste link.