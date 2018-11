Nos dias 22 e 23 de novembro, a Diretoria de Educação a Distância da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) realizará o Simpósio de Educação a Distância com o tema “Novas práticas e desafios”.



O evento pretende reunir as Instituições de Ensino Superior Pública de Mato Grosso do Sul, os coordenadores e prefeitos dos 12 polos EaD/UAB para discutir a educação a distância no estado e comemorar os 10 anos da EaD/Uems.

O evento, que será realizado na Cidade Universitária de Dourados, terá debates, oficinas e palestras, além de espaço para submissão de pesquisas, que devem ser inscritas até dia 12 de novembro. Os eixos temáticos são: Tecnologias e EaD; Políticas Públicas e Gestão em EaD; Docência, Inovação e Tecnologias para Educação.

As inscrições gerais vão até o dia 21 de novembro pelo site do evento, onde estão mais informações e a programação completa. A Uems conta com o apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul (Crea/MS), Empresa Junior Jeekuaave, Uned, EaD/UFGD, Cead/UnB, Escola de Governo de MS, Sedfor/UFMS e IFMS.