UFGD credencia fiscais para trabalhar no Vestibular 2018

O Centro de Seleção da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) abriu processo para o credenciamento de colaboradores para apoiar as atividades logísticas no Vestibular 2018, que será realizado no dia 26 de novembro nos municípios de Campo Grande e Dourados.



As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de outubro de 2017, unicamente pela internet, pelo link https://cs2.ufgd.edu.br/fiscal. O valor bruto pago pela prestação de serviço (treinamento e aplicação das provas), tanto para fiscal de corredor quanto para fiscal de sala e portaria, será de R$ 205,60.



Podem participar da seleção brasileiros com idade mínima de 18 anos que possuam, dentre outras exigências, registro junto ao PIS/PASEP, conta corrente, certificado de conclusão de curso de nível médio ou superior e disponibilidade para participar da capacitação na véspera do Vestibular e no dia da aplicação das provas.



Confira o edital com todos os requisitos para inscrição, cronograma completo, documentos necessários e todos os detalhes que envolvem a seleção em https://cs.ufgd.edu.br/download/Edital_de_Abertura_para_Credenciamento_Fiscais_PSV2018.pdf.