UFMS abre inscrições para 2,4 mil vagas para transferência externa

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), abriu nesta quarta-feira (30), processo seletivo de transferência para outras instituições, estrangeiros e portadores de diploma de graduação, para ingresso no segundo semestre letivo de 2018. São 2.468 vagas ofertadas pela universidade.

As inscrições poderão ser feitas entre os dias 14 e 22 de junho, com opções para cursos de Ciências Exatas e da Terra, 64 para Ciências Biológicas, 155 para Engenharias, 42 para Ciências da Saúde, 11 para Ciências Agrárias, 249 para cursos de Ciências Sociais Aplicadas, 723 para Ciências Humanas e, por fim, 340 para cursos nas áreas de Linguística, Letras e Artes.

A distribuição das vagas deverá ser feita, preferencialmente, entre candidatos que concorram na modalidade transferência de cursos de outras instituições de ensino. Na possibilidade de ainda restarem vagas, as demais serão distribuídas entre acadêmicos interessados em transferência do curso de origem para outro na UFMS, desde que sejam da mesma grande área do conhecimento.

Se ainda assim sobrarem vagas, elas serão ofertadas aos candidatos estrangeiros portadores de visto de refugiado, humanitário ou reunião familiar e, na sequência, a portadores de diploma de graduação.