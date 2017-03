UFMS abre processo seletivo para preencher de vagas ociosas

A partir da próxima segunda-feira (13), a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) inicia o processo seletivo para preencher as vagas ociosas nos cursos superiores de graduação presenciais, para ingresso no primeiro semestre letivo de 2017.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela Internet no portal www.ingresso.ufms.br, e terminam no dia 26 de março. A homologação das inscrições realizadas será divulgada por meio de Edital a partir de 27 de março de 2017 na página de concursos da UFMS.

Os inscritos poderão ingressar nas modalidades transferência de cursos de outras instituições nacionais de ensino superior de graduação, ingresso de estrangeiros portadores de visto de refugiado, humanitário ou reunião familiar e ingresso de portador de diploma de graduação.

A ocupação das vagas será realizada, primeiramente, entre os candidatos inscritos na modalidade de ingresso por transferência de cursos de outras instituições, afins ao curso de origem.

Caso ainda haja vagas a serem ofertadas, a ocupação será realizada entre os candidatos inscritos na modalidade de ingresso de estrangeiros portadores de visto de refugiado, humanitário ou reunião familiar.

Ainda havendo vagas, serão destinadas aos candidatos inscritos na modalidade de ingresso de portador de diploma de graduação.