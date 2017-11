UFMS está entre as 20 universidades mais empreendedoras do Brasil

A Universidade Federal Mato Grosso do Sul está entre as 20 universidades mais empreendedoras do Brasil. É o que aponta o Índice de Universidades Empreendedoras de 2017. A UFMS está na 18ª posição no ranking nacional.

Para o reitor da UFMS, professor Marcelo Turine, obter essa posição no ranking é uma enorme conquista. “Entrar no ranking nacional do Índice de Universidades Empreendedoras significa que nossa instituição está se tornando uma referência em empreendedorismo e inovação. Hoje podemos dizer que a UFMS deu um importante passo na consolidação de um projeto de universidade voltado para potencializar a experiência dos alunos e prepará-los melhor para os desafios futuros”.

O reitor explica que ser reconhecida como uma universidade empreendedora significa que “nossos esforços em investir em programas de internacionalização, aumentar o engajamento dos universitários em empresas juniores, construir pontes entre alunos e empresas, via ações como Semana de Estágio, Emprego & Carreira, estão colocando a UFMS em novos rumos. Ser uma universidade empreendedora significa olhar para educação de uma forma diferenciada, como um processo amplo de transformação social que liga o conhecimento científico com as necessidades da sociedade”.

Na visão do coordenador de empreendedorismo e inovação da AGINOVA/UFMS, Jardel Mattos, a entrada na UFMS no ranking representa uma mudança de cultura na gestão. “Ano passado, em 2016, nem aparecíamos no ranking. E neste ano, ocupamos a 18ª posição. Isso significado que o trabalho direcionado para estimular atividades empreendedoras na UFMS vem impactando positivamente todas as áreas da universidade. Afinal de contas, não se empreende sem ter um projeto, sem mobilizar os conhecimentos que são apreendidos em sala de aula, na pesquisa ou na extensão. Por isso apostamos no empreendedorismo como elemento de dinamização da educação”, defende Jardel.