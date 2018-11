As ações integram a programação da campanha “Eu Respeito”

Para celebrar o Dia da Consciência Negra, comemorado nesta terça-feira (20), a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) realizará diversas atividades pela Cidade Universitária.

O início das atividades será às 15h, no Corredor Central, onde a Comunidade Negra São João Batista apresenta o projeto social "Curumimpé de Ouro". Às 17h o professor Lourival dos Santos, ministra a discussão “O racismo em 3 dimensões: individual, simbólico e estrutural”, no auditório do bloco de Arquitetura.

No período noturno, às 18h, haverá uma apresentação de capoeira, também no Corredor Central, e logo após, às 19h, será realizado um jogo amistoso de futebol entre os times das comunidades africana e brasileira da UFMS, no Estádio Morenão.

As ações do Dia da Consciência Negra integram a programação da campanha “Eu Respeito”, que em novembro tem como tema a "Promoção do Conhecimento".