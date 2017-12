Última semana de inscrição em processo seletivo para estagiários de Direito

Estão abertas até o dia 10 de dezembro as inscrições para o processo seletivo de estagiários de Direito na comarca de Nova Andradina. Os interessados podem procurar a Secretaria do Forum durante o período de inscrições no horário das 8 às 19 horas.

Podem participar estudantes devidamente matriculados em instituições públicas e particulares e que estejam entre o 2º e o 9º semestre. As provas serão realizadas no dia 13 de dezembro, às 19h30, na UNIESP, localizada na Av. Antonio Joaquim Moura de Andrade, 910.

A prova será composta por 10 questões de língua portuguesa, 10 de conhecimentos específicos aplicados na área do Direito e ainda uma redação. A avaliação terá duração de três horas e o caderno de prova só será liberado aos estudantes após passados 60 minutos do início.

Será considerado aprovado no processo seletivo o candidato que obtiver o percentual correspondente a 50% ou mais do total de pontos da prova. O candidato com pontuação abaixo desse índice será considerado reprovado.

O gabarito das provas objetivas será divulgado 48 horas após a data de realização das provas e a listagem com o nome e pontuação dos candidatos classificados será afixada na entrada do prédio do Fórum a partir do dia 15 de dezembro.

O candidato deve apresenta-se no local de provas com, no mínimo, 30 minutos de antecedência ao horário de início das provas, portando documento de identificação com foto, comprovante de inscrição, lápis, borracha e caneta esferográfica de cor azul ou preta.

O estágio terá duração de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, e o exercício será de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira. O estagiário receberá bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, em valor estabelecido pela Administração do Tribunal de Justiça.