Última sexta-feira do ano será de calor e chuva em MS

Com o tempo nublado, a última sexta-feira do ano (30), tem previsão de temperaturas altas e chuva em Mato Grosso do Sul, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Estado, a temperatura mínima prevista é de 21°C e máxima de 37°C. No decorrer do dia o tempo deverá ficar instável, especialmente a partir da tarde, com pancadas de chuva e trovoadas em áreas isoladas.

Em Campo Grande a sexta-feira começou com muitas nuvens e temperatura mínima registrada de 21°C. De acordo com a previsão a máxima pode chegar aos de 33°C no decorrer do dia. A umidade relativa do ar na Capital fica entre 50% e 90%.