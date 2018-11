Desde sexta-feira (23), Campo Grande, participa da 13ª edição da maior feira de observação de aves da América Latina (Avistar), no Museu das Culturas Dom Bosco, localizado no Parque das Nações Indígenas, uma das maiores áreas verdes situadas dentro de um centro urbano do mundo. A capital é conhecida por ser a mais arborizada do país e conta com mais de 350 espécies diferentes de aves.

A cerimônia de abertura da feira ocorreu na noite de sexta-feira (23), com a presença do prefeito Marquinhos Trad e da secretaria Municipal de Cultura e Turismo Nilde Brun.

“Campo Grande já é reconhecida como a capital do Turismo de Observação de Aves, para isso estamos fazendo este evento pela primeira vez em nossa capital. Agradeço a nossa equipe de trabalho e aos parceiros que nós ajudaram a organizar este evento o Avistar Campo Grande”, disse Marquinhos.

A secretária Municipal de Cultura e Turismo, Nilde Brun lembrou que o movimento da cidade ocorre em diversos setores, uma vez que traz para a capital profissionais do trade, ambientalistas, estudantes, pesquisadores entre outros.

“Somente neste ano, mais de 20 mil visitantes passaram por Campo Grande, para o próximo ano, a Sectur espera dobrar o número de turistas. Para isso, vem trabalhando com o turismo gastronômico, turismo rural, turismo cultural e o turismo ecológico”, frisou Nilde.

Para o representante da organização Avistar Brasil, Guto Carvalho Campo Grande é um encanto com suas aves e arborização.

Campo Grande começou com 9 pontos de observação e depois aumentou para 12. Hoje, após estudos com georreferenciamento, com apoio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), foram catalogados 30 pontos de observação. A Rota Birdwatch usada pelos turistas.

Outro ponto importante para este turismo são os parques onde estão os pontos de observação. As unidades de conservação estaduais são os parques estaduais do Prosa e o Mata do Segredo