Último dia do feriado prolongado será de sol e tempo seco

O final do feriado prolongado de Santo Antônio e Corpus Christi será de sol e tempo seco em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul. De acordo a previsão o dia amanhece com poucas nuvens.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o predomínio de um sistema de alta pressão causa diminuição da nebulosidade e da umidade do ar que também pode chegar a 30% em Mato Grosso do Sul.

Durante a manhã o clima fica ameno, mas as temperaturas começam a subir durante o dia. Na Capital a temperatura máxima prevista é de 28°C. Em Mato Grosso do Sul, a temperatura máxima pode chegar a 31°C e a mínima é de 15°C.

Já a semana começa com a previsão é de chuvas isoladas no decorrer do dia.