Último dia para inscrições de empresários em missão empresarial do Sebrae

Esta sexta-feira (15) é o último dia para os empreendedores de Mato Grosso do Sul se inscreverem na missão empresarial para participar na Fispal Tecnologia, em São Paulo. A missão é realizada pelo Sebrae/MS e a visita acontecerá de 27 a 29 de junho.

A Fispal Tecnologia é um encontro do setor na América Latina e conta com a participação de mais de 440 expositores. A feira acontecerá no São Paulo Expo.

Haverá debates, palestras e apresentações de cases de sucesso sobre tendências e estratégias para possibilitar a troca de experiências e fortificar o conhecimento de mercado no setor.

A ação faz parte do projeto Food Experience, do Sebrae, que tem a finalidade de fomentar a criação de diferenciais competitivos e a agregação de valor para empresas do setor da alimentação, que são fundamentais para promover a sustentabilidade e o crescimento empresarial.

Para mais informações e inscrições, acesse a loja virtual do Sebrae ou ligue no 0800 570 0800.