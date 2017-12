Último mutirão da Funtrab é realizado nesta sexta-feira

A menos de 20 dias para o final do ano, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) realiza o último mutirão de atendimento ao trabalhador nesta sexta-feira (15).

A ação acontece das 8 às 17 horas. Os trabalhadores interessados devem ir ao prédio da Funtrab, onde poderão habilitar o seguro-desemprego, solicitar a emissão da Carteira de Trabalho e concorrer às vagas de emprego.

O atendimento emergencial, de acordo com o diretor-presidente da Funtrab, Wilton Acosta, “ foi a maneira encontrada para proporcionar ao trabalhador uma forma de encaminhar suas demandas relacionadas com o trabalho”, após o incêndio que comprometeu as atividades da Fundação.

Para receber atendimento o trabalhador deve comparecer com RG, CPF e Carteira de Trabalho.