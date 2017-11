Últimos dias para inscrições de projetos contra o mercado ilegal nas fronteiras

As inscrições de projetos para o combate de crimes contra o mercado ilegal e crimes relacionados, vão até dia 15 de novembro. As organizações privadas, públicas ou não-governamentais, além de outras instituições interessadas, podem submeter suas propostas ao PMI Impact, fundo global de US$ 100 milhões da Philip Morris International, com o objetivo de financiar projetos contra o comércio ilegal.

Esta é a segunda rodada de financiamentos do PMI Impact, que se concentrará em iniciativas focadas em diferentes formas de comércio ilegal e crimes relacionados, como corrupção, lavagem de dinheiro e organizações criminosas.

Os projetos podem ser executados em qualquer lugar do mundo, mas devem ter impacto em uma ou mais das seguintes áreas geográficas: Tríplice Fronteira da América do Sul (formada por Brasil, Paraguai e Argentina), Europa Oriental, Oriente Médio, África do Norte, América Central, Sul e Sudeste Asiático.

As iniciativas submetidas serão avaliadas pelo Conselho de Especialistas do PMI Impact. Mais informações e inscrição dos projetos podem ser obtidas em http://www.pmi-impact.com/Apply/How.

Durante conferência sobre o Combate ao Comércio Ilegal, realizada com o apoio do PMI Impact, em Londres, especialistas de instituições públicas, policiais, setor privado e sociedade civil alertaram para o fato desta atividade ocorrer de diferentes maneiras - do contrabando e falsificação de mercadorias ao tráfico de pessoas, passando pelo comércio de drogas ilícitas, armas e animais selvagens. As atividades ilegais são frequentemente interligadas e convergem, uma vez que os criminosos exploram as mesmas rotas e modos de operação em grande escala.

"Esperamos receber propostas de ponta, que ajudarão as organizações privadas e públicas a melhorar seus conhecimentos e eficiência na luta contra essas atividades, que são uma preocupação crescente em todo o mundo", afirmou Alain Juillet, membro do PMI Impact Expert Council.