Ultrapassagem malsucedida resultou na colisão e morte de três pessoas

Na tarde de domingo (15) uma ultrapassagem malsucedida resultou na morte de três pessoas na MS-157 rodovia que liga Maracaju à Cidade de Itaporã.

Segundo informações do site Maracaju Speed no local do acidente, seguia pela rodovia um motociclista no sentido Maracaju/Itaporã e em certo momento o veículo Peugeot 207 Passion, conduzido por Evandro Lemes Infran, que seguia no mesmo sentido e estava atrás do motociclista iniciou uma ultrapassagem.

No sentido contrário seguia o veículo VW/Gol, conduzido por Paula Cristina do Santos (34) e tinha como passageiro seu esposo Ismael Caetano Tiburco (33), ambos moradores de Campo Grande, nesse momento o condutor do veículo Peugeot 207, percebeu que se chocaria de frente com o Gol que seguia no sentindo oposto e tentou uma manobra evasiva, mas mesmo assim acabou chocando a lateral direita de seu veículo com a parte frontal do veículo Gol, assim os dois veículos saíram da pista capotaram por alguns metros e pararam as margens da rodovia.

O motociclista com a colisão dos dois veículos, também perdeu o controle de sua motocicleta e saiu da pista, tendo ele sofrido escoriações e cortes pelo corpo.

O Corpo de Bombeiros de Maracaju foi acionado para atender a ocorrência, que se localizava a 17 km de Maracaju, próximo à ponte do Rio Sete Voltas. Chegando ao local os militares constataram que os ocupantes dos veículos já estavam mortos. O condutor da motocicleta foi encaminhado ao Pronto Socorro de Maracaju pelos militares do Corpo de Bombeiros.

Todas as vítimas foram retiradas do meio das ferragens dos veículos após mais de três horas de intenso trabalho do Corpo de Bombeiros.

A Perícia técnica de Dourados foi solicitada e compareceu no local do acidente. A PRE BOP Vista Alegre também esteve no local orientando o trânsito e colhendo informações para confecção de Boletim de Ocorrência do acidente.

Os corpos foram liberados na manhã desta segunda-feira (16) aos familiares, sendo transladados para as cidades onde residiam.