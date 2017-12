Um dos cabeças do Comando Vermelho é preso no Paraguai

Marcelo estava há anos no Paraguai, de onde enviava armas para abastecer as favelas do RJ

Um dos principais líderes do tráfico de drogas e de roubos de carros do CV ( Comando Vermelho), Marcelo Fernando Pinheiro Veiga conhecido como “Marcelo Piloto”, foi preso na manhã desta quarta-feira (13) em Encarnación, no Paraguai.

A prisão foi possível devido ao trabalho em conjunto da Subsecretaria de Inteligência, a representação da PF brasileira no Paraguai, Senad (Agência Antidrogas paraguaia), Policia Nacional Paraguaia e a DEA (agência antidrogas americana).

Conforme o site ABC Color, o traficante é procurado pelo Brasil há dez anos, ele tem um histórico de tráfico de drogas, assaltos, roubos e envolvimento com gangues. Hugo Vera, chefe da Senad, disse que agora está atrás de outros traficantes que trabalham com Marcelo.

O grupo estava trabalhando com Piloto para enviar medicamentos em grande escala para outras partes do mundo. Ainda de acordo com informações da imprensa paraguaia, Fernando estava escondido há anos no Paraguai, de onde enviava armas, drogas e munições para abastecer as favelas do Rio de Janeiro.