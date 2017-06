Um dos maiores pianistas de blues do País, se apresenta no Sesc Morada nesta sexta

Adriano Grineberg é o grande destaque do MS Blues Festival

O Sesc Morada dos Bais recebe, nesta sexta-feira (9), um dos maiores pianistas brasileiros de blues e o grande destaque do MS Blues Festival que acontece em junho em Bonito, Adriano Grineberg. O show terá acompanhamento da banda MPBlues que vem ganhando espaço e agradando a crítica.

O bluesman, que já está há 25 anos na estrada, ficou em primeiro lugar como Melhor artista de blues, pelo segundo ano consecutivo, no Prêmio Profissionais da Música 2017 e é o músico que mais participou de gravações do gênero no País. Seu nome consta em mais de 40 álbuns nacionais e internacionais.

Serviço

O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20 horas. Acompanhe a programação no site sesc.ms