Um mês após a morte, corpo de Kauan ainda não foi encontrado

Pelo quinto dia a equipe do Corpo de Bombeiros faz buscas no Rio Anhanduí

No dia em que completa um mês da morte de Kauan Andrade Soares dos Santos, 9 anos, o Corpo de Bombeiros ainda faz buscas no Rio Anhanduí para encontrar o corpo da criança. No quinto dia das buscas, a equipe comandada pelo tenente Ivan, chegou por volta de 8h desta terça-feira (25) no local.

Os bombeiros procuram novas informações que facilitem as buscas e se concentram no final da Avenida Ernesto Geisel. Segundo a assessoria, as buscas param durante a noite e são retomadas no dia seguinte, com uma nova equipe que dá continuidade.

Já foram encontrados vestígios do crime no Rio. Um saco preto com cabelos foram recolhidos para que seja feito exames e constatar se o cabelo encontrado junto com o saco preto é de Kauan.

O Crime

Na noite do dia 25 de junho, Deivid Almeida, principal suspeito do crime, teria atraído a criança para sua casa no Bairro Cophavilla ll. O estuprador contou com a ajuda de um adolescente de 14 anos que contou detalhes do crime à polícia.

Na madrugada do dia seguinte, o suspeito e o adolescente colocaram Kauan em um saco preto e jogaram o corpo do menino no Rio Anhanduí.

A polícia encontrou material de pedofilia na casa do suspeito que foi incendiada no útlimo domingo (23). E segundo informações, o suspeito já foi professor em Escolas Estaduais e Municipais e atraia as vítimas oferecendo dinheiro.

Ele está sendo investigado por mais dois estupros a adolescentes.

O suspeito está preso preventivamente na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF), e o adolescente foi encaminhado para uma Unidade Educacional de Internação.