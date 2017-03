Um mês depois de enterro, família faz homenagem ao adolescente morto em lava-jato

Nesta quarta-feira (15), dia em que completou um mês do enterro do adolescente Wesner Moreira da Silva, 17 anos, vítima de uma agressão com uma mangueira de compressor de ar em um lava jato da Capital, a família e amigos prestaram homenagem e pediram justiça.

No cemitério, familiares e amigos homenagearam o adolescente, fizeram orações e um ato pedindo justiça. “Hoje está fazendo um mês que sepultados nosso Guerreiro Wesner e nossa justiça nada até este momento. Em quem vamos confiar, numa justiça sega que nada faz”, ressaltou o tio de Wesner, Elson Ferreira Silva.

A família fará uma nova manifestação neste sábado (18), com concentração na rua Padre Damião, 748, a partir das 14h, no bairro Pioneiras. “Vamos continuar com as manifestações até que a Justiça seja feita”, afirmou destacou Elson.

De acordo com o delegado da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), Paulo Sérgio Lauretto, o novo laudo foi solicitado para esclarecimento de resultados do primeiro, que levou o indeferimento do pedido de prisão dos acusados pela morte do adolescente deve ficar pronto na sexta.

Relembre o caso

Wesner foi internado as pressas no dia 3 de fevereiro após o patrão e um colega de trabalho fazerem uma “brincadeira” com uma mangueira de compressor de ar, que atingiu o ânus e acabou entrando ar no corpo do adolescente. Após ser levado para a Santa Casa da Capital, ele teve que ser submetido a uma cirurgia para retirada de 20 centímetros do intestino.

O caso chocou a Capital, já que os suspeitos Thiago Giovani Demarco Sena e Willian Larrea trabalhavam com o jovem no lava-jato. A situação que foi tratada por eles como uma brincadeira, virou caso de polícia.

O adolescente ficou onze dias internado na Santa Casa de Campo Grande, mas morreu na tarde do dia 14 de fevereiro. De acordo com a assessoria do hospital, a causa da morte foi choque hipovolêmico, que é a perda de grandes quantidades de sangue e líquidos, seguido de uma parada cardiorrespiratória. Os médicos ainda tentaram reanimá-lo durante 45 minutos, mas o adolescente não resistiu.