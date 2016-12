Um morre e mais dois ficam feridos em acidente na BR 267

Um acidente envolvendo um carro e uma carreta acabou levando um homem a morte e ferindo três na BR 267, na região de Bataguassu.

O fato aconteceu por volta das 5h da manhã desta quinta-feira (22). A carreta Mercedez Bens de placa JJ 2416 colidiu tranversalmente com um Polo placa GJC 0088. O condutor do Pol, Joaquim Soares de Oliveira, veio a óbito com a batida e os dois passageiros do carro foram socorridos em estado grave.

Um dos passageiros feridos foi transferido para a Santa Casa de Bataguassu e o outro para a cidade de Três Lagoas.