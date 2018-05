Diante do violento confronto entre palestinos e israelenses na fronteira da Faixa de Gaza e Israel, onde já morreram mais de 50 pessoas e mais de 2.400 ficaram feridos, o jornalista Moisés Rabinovici recebe nesta segunda-feira (14) a historiadora e professora de história árabe da Universidade de São Paulo (USP) Arlene Clemesha no programa Um Olhar sobre o Mundo.

Os palestinos protestam contra a decisão do presidente norte-americano Donald Trump de instalar a embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém e também participam da "Marcha do Retorno", movimento que pretende forçar a volta deles às terras hoje ocupadas por Israel. O programa irá ao ar às 21h45, na TV Brasil.

A entrevista, gravada e prevista para ser exibida hoje, com o cônsul da Coreia do Sul em São Paulo Hak You Kim e com encarregado de negócios da embaixada do Brasil na Coreia do Norte, Cleiton Schenkel, para discutir as perspectivas de paz nas Coreias irá ao ar em data futura.