Uma morre e 36 ficam feridos depois de ônibus colidir em caminhão

O coletivo que vinha de SP para MS bateu na traseira do caminhão na Marechal Rondon em Lins (SP)

Um acidente, envolvendo um caminhão e um ônibus interestadual da empresa Reunidas, que vinha de São Paulo para Mato Grosso do Sul, deixou uma pessoa morta e pelo menos 36 feridos. A colisão entre os veículos aconteceu na madrugada desta quinta – feira (12) na Rodovia Marechal Rondon em Lins (SP).

De acordo com o site JP News, o acidente ocorreu por volta das 3h da madrugada de hoje. As informações preliminares apontam que o ônibus bateu na traseira de um caminhão canavieiro, no km 447da rodovia.

No impacto a frente do coletivo ficou destruída e o motorista morreu na hora. Pelo menos 36 passageiros ficaram feridos. Segundo a Polícia Militar Rodoviária , todos foram levados para hospitais da região.

O ônibus da Reunidas teria saído de São Paulo (SP), com destino à Três Lagoas. Os motivos do acidente ainda serão apurados pela polícia.

O motorista do caminhão não ficou ferido. A pista ficou interditada por uma hora, durante o socorro aos passageiros.