Nesta terça-feira (12), uma nova frente fria se aproxima do estado, provocando pancadas de chuva forte com trovoadas no centro, sul e sudoeste do estado, onde ocorre declínio acentuado da temperatura ao longo do dia.

Em Campo Grande, região leste do estado e na região pantaneira, o dia amanhece parcialmente nublado, com possibilidades de pancadas de chuva e trovoadas à tarde. Na capital, a temperatura mínima é de 18°C e a máxima de 28°C. Na região leste, A mínima é de 22°C e a máxima de 32°C. Região pantaneira tem mínima de 23°C e máxima de 31°C.

Já nas regiões sul e sudoeste, o dia já amanhece com pancadas de chuvas e trovoadas, permanecendo assim durante à tarde. As pancadas de chuva continuam à noite. A temperatura mínima é de 15°C e a máxima de 25°C.