União vence Urso e dispara na liderança do Sub-19

Dois jogos movimentaram no fim de semana a 4ª rodada do Campeonato Estadual Sub-19. No sábado(10), o Comercial foi a Corumbá e quebrou a invencibilidade do Corumbaense ao vencer por 2 a 1 no Arthur Marinho.

Com a vitória, o colorado é o vice-líder com 06 pontos e deixou o carijó da avenida com quatro.

Já no domingo(11), o Urso recebeu o União/ABC na Toca do Urso em Mundo Novo e perdeu por 2 a 0. Com a vitória, o União lidera com sete pontos e deixou o Urso com quatro.

Após quatro rodadas, o União é o líder com 07 pontos seguido do Comercial com seis, Corumbaense e Urso tem quatro. O Operário é o lanterna com apenas um ponto.

Na próxima rodada, a última do 1º turno, o União encara o Corumbaense no sábado(17) e o Operário recebe o Urso no domingo. Já o Comercial folga na rodada.