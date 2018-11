Nesta quarta-feira, a Unidade de Craqueamento Catalítico (U-22A) da Refinaria de Paulínia (Replan) que havia sido atingida no acidente ocorrido no dia 20 de agosto foi liberada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

De acordo com a agência reguladora, a Petrobras atendeu a todas as exigências feitas pela ANP. As outras duas unidades, Destilação Atmosférica (U-200) e a Tratamento de Águas Ácidas (U-683) permanecem interditadas. De acordo com a ANP, o processo de investigação está em andamento.

A Petrobras informou ,em nota, na época do acidente, que um incêndio ocorrido em um dos setores da refinaria em Paulínia (SP), levou a estatal a paralisar as atividades em toda a unidade, por medida de segurança. Não houve feridos.

As instalações que não foram afetadas pelo incêndio foram desinterditadas no dia 29 de agosto pela ANP.