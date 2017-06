Unidades da Central de Atendimento ao Cidadão estarão fechadas nesta sexta

Somente a unidade Fácil Bosque dos Ipês acompanha o funcionamento do Shopping com atendimento das 10h às 22h

As unidades do Fácil Central de Atendimento ao Cidadão estarão fechadas nesta sexta-feira (16.6) em razão do feriado de Corpus Christi (15.6) e do ponto facultativo decretado pelo Governo do Estado.

O atendimento volta ao normal na segunda-feira (19.6). As unidades do Fácil General Osório, Fácil Aero Rancho e Fácil Guaicurus funcionam das 8h às 16h. Já a unidade do Fácil Bosque dos Ipês acompanha o funcionamento do Shopping com atendimento das 10h às 22h.

O decreto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) no dia 30 de maio transferiu o feriado de Santo Antonio, instituído por lei em alguns municípios do Estado, e deliberou a sexta-feira como ponto facultativo nessas localidades.