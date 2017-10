Unidades de Saúde da Capital promovem ações na Semana da Criança

UBSF PARQUE DO SOL

Aplicação do método SHANTALA.

Ação no CEINF Cordeirinho de Jesus,Orientações de higiene e saúde

Aleitamento materno exclusivo;Cuidados com recém-nascido;

PALESTRA EDUCATIVA SAUDE DA CRIANÇA; COM CONFRATERNIZAÇÃO E ENTREGA DE DOCES

UBS Estrela do Sul

UBS Estrela do Sul – CEINF Bom Pastor

UBSF São Benedito

25/10/17