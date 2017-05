Unidades de saúde estão de plantão neste sábado para vacinar contra a gripe

Cinco unidades de saúde da Capital ficam abertas neste sábado (06) e domingo (07) para imunizar contra a Gripe as pessoas que integram os chamados grupos de risco. A vacina está disponível das 07h30 às 11h e das 13h às 17h nos Centros Regionais de Saúde Nova Bahia, Tiradentes, Aero Rancho, Coophavilla e na Unidade Básica de Saúde (UBS) Coronel Antonino.

A partir da próxima segunda-feira (08) a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) vai disponibilizar um trailer na praça Ary Coelho – Centro de Campo Grande – para imunizar as pessoas que por ventura estiveram circulando por aquela região.

A coordenadora de Vigilância Epidemiológica da SESAU, Mariah Barros, reforça que a vacinação no trailer vai acontecer somente em horário comercial (07h às 11h e das 13h às 17h) e só serão vacinadas as pessoas que integram os grupos de risco mediante a apresentação da documentação.

“É importante que as pessoas saibam que a vacinação na praça vai ser feita seguindo todos os critérios. Vamos respeitar o horário e vacinar somente aquelas pessoas que realmente têm direito e também é preciso lembrar que a pessoa deve estar com os documentos em mão”, pondera.

A campanha contra a Gripe teve inicio no dia 18 de abril e segue até o dia 26 de maio. Até o último dia 03, mais de 40 mil pessoas já haviam sido imunizadas. A estimativa é de que cerca de 197 mil pessoal sejam vacinadas em Campo Grande. A meta da SESAU é atingir 90% deste público.

Quem deve tomar

O Ministério da Saúde recomenda a vacinação para indivíduos com 60 anos ou mais de idade, crianças na faixa etária de 6 meses a menores de cinco anos, as gestantes, as puérperas, os trabalhadores de saúde, os povos indígenas, os grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, os adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, a população privada de liberdade, os funcionários do sistema prisional e professores (público ou privado) do ensino básico, médio e superior.

Documentação

Para receber a dose, todos devem apresentar o Cartão Nacional de Saúde (CNS) e/ou número prontuário da rede de saúde de Campo Grande (Hygia), documento pessoal de identificação e a caderneta de vacinação (caso tenha).

Além dos documentos exigidos para todos, os profissionais de saúde devem apresentar a carteira do conselho ou holerite; as gestantes e puérperas: cartão da gestante, laudo médico ou exames com identificação; e os indígenas: cadastro na SESAI.

Já os professores devem apresentar um holerite e os documentos obrigatórios para todos do grupo de risco. Os portadores de doenças crônicas precisam apresentar e deixar nas unidades de vacinação, cópia do laudo indicando a doença ou uma receita, ambos com carimbo e assinatura do médico.