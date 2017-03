Unidades de saúde recebem limpeza e passam por manutenção preventiva

A equipe de manutenção da Secretária Municipal de Saúde Pública de Campo Grande (SESAU) está realizando a limpeza e pequenas melhorias nas unidades de saúde. As ações, que não aconteciam há pelo menos dois anos, começaram no início deste mês e são executadas por meio de mutirão aos finais de semana. O objetivo é que todos os prédios recebam os trabalhos.

Os usuários do Centro Regional de Saúde Coophavila II e de mais quatro unidades básicas de saúde já puderam perceber as melhorias, pois foram concluídas as limpezas no entorno dos prédios. Na unidade Parque do Sol e UBS Universitário, além da limpeza, telhas quebradas foram trocadas. No CRS Aero Rancho, mobiliários que estavam quebrados foram removidos, como carros macas e camas Fawler.

“Estamos trabalhando para garantir que todas as unidades de saúde recebam os trabalhos da equipe de manutenção da SESAU. Esse serviço não era realizado com periodicidade há mais de dois anos, o que comprometeu e muito a qualidade dos atendimentos nas unidades. Agora, a sensação é de limpeza”, disse o secretário de Saúde, Marcelo Vilela.

No próximo fim de semana (18 e 19 de março), os reparos e trabalhos devem acontecer em duas unidades rurais de saúde: UBSF Manoel Cordeiro no Distrito Aguão e UBSF Dr. Bento Assis Machado no Distrito Anhanduí.