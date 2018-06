Unidades de saúde receberão 30 câmaras de temperatura para conservar vacinas

A Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) recebeu nesta sexta-feira (22), 30 câmaras de baixa temperatura, para conservar a temperatura das vacinas, evitando assim, perdas de doses e eventuais contratempos nas unidades de saúde de Campo Grande.

Os equipamentos, avaliados em R$ 544 mil, foram adquiridos com recursos da prefeitura e a partir da próxima semana, será definido o cronograma de entrega dos equipamentos nas unidades de saúde.

O equipamento conta com termômetro digital com subdivisão de leituras das temperaturas máxima e mínima diretamente e simultaneamente no mesmo display, que são memorizadas mesmo com o desligamento da câmara e reinício manual, além de sistema eletrônico de travamento que evita alterações inadvertidamente na programação e de monitorização automático de rede, restabelecendo os parâmetros de programação caso ocorra uma variação brusca de energia elétrica.

As câmaras serão destinadas para 30 unidades com maior número de demandas, em substituição a aparelhos antigos.

Segue abaixo a relação de unidades:

OESTE: LESTE:

UBS Cophavilla·

UBSF Batistão

UBS Silvia Regina

UBS Caiçara

UBSF São Conrado

UBSF Serradinho

UBS Buriti

UBS Albino Coimbra

UBS Lar do trabalhador (remanejar a do lar para a UBS Popular).

UBS Universitário·UBS 3 Barras;·

UBS Moreninha;·

UBS Carlota;

UBS/CRS Tiradentes.

NORTE SUL

UBS Estrela do Sul

UBSF Vida Nova

UBSF São Francisco

UBSF Nasser

UBSF Mata do Jacinto

UBSF/CRS Nova Bahia

UBSF Estrela Dalva

UBSF Noroeste

UBSF Macaúbas

UBSF Los Angeles

UBSF Parque do Sol

UBS Dona NetaUBS Pioneira

UBS Jockey Club

UBS/CRS Aero Rancho