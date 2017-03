Alunos dos berçários receberão roupas de inferno, e estudantes as camisetas

A Prefeitura Municipal de Campo Grande recebeu nesta sexta-feira (24), os uniformes que irão atender os alunos da Rede Municipal de Educação (Reme) neste ano de 2017. O prefeito Marquinhos Trad e a secretária da Educação Ilza Mateus de Souza foram os primeiros a conferir a primeira remessa, que conta com 48.642 mil camisetas de manga curta e 3.798 bermudas.

Segundo a assessoria da prefeitura, pelos menos oito mil pares de tênis serão entregues neste sábado (25). Até o final da próxima semana, todos os artigos serão entregues aos alunos.

As equipes da Secretária Municipal da Educação (Semed) já iniciaram a organização de todo material para onde a distribuição já inicie nessa segunda-feira (27). A distribuição terá início pelos Centros de Educação Infantil.

“Após um grande esforço, estamos entregando os uniformes 31 dias depois do início das aulas. Tudo produzido em indústria brasileira”, destacou o prefeito Marquinhos Trad. No ano passado, o uniforme escolar começou a ser distribuído em junho.

A única novidade para este ano é que serão distribuídos peças invernos, como calça e camiseta de manga longa, que chegará a Campo Grande até o final da próxima semana. De acordo com a Secretária da Educação, em torno de 20 dias os estudantes estarão com esses uniformes.

“Estamos elaborando um calendário para que o material seja entregue o mais rápido possível. É muito importante os alunos estarem uniformizados até para garantir a segurança deles”, concluiu a secretária.

A aquisição do material, fornecido pela empresa Reverson Ferraz e Silva, aconteceu através de adesão à ata de licitação da cidade paulista de Embu das Artes, ao custo de R$ 7,8 milhões.

Os alunos do berçário serão os primeiros a receber as roupas de inverno. Do segundo ano em diante, receberão apenas camisetas normais.