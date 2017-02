Unindo produção e estudo científico, mudas da Embrapa beneficiam produtores de leite em MS

As parcerias firmadas pelo Senar/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural junto a instituições de pesquisas do Estado têm possibilitado avanços tecnológicos expressivos na atividade agropecuária e no trabalho de assistência técnica. Um exemplo recente ocorreu com a Embrapa Agricultura Oeste que no início de fevereiro entregou mudas de cultivares de capim volumoso para 18 produtores rurais atendidos pelo programa Mais Leite, em Sidrolândia.

As variedades desenvolvidas pela Embrapa Gado de Leite (MG) e adotadas em Mato Grosso do Sul possibilitarão avanços expressivos na produção leiteira local. Segundo informações da unidade Agricultura Oeste localizada em Dourados, as pesquisas demonstraram que as variedades de Capim Elefante denominadas BRS Capiaçu e BRS Kurumi, podem produzir cerca de 50 toneladas de matéria seca por hectare/ano, o que significa uma média de 30% a mais do que as demais cultivares disponíveis.

Na avaliação da supervisora do programa, Natalia Leite, o recebimento destas mudas impactará diretamente no aumento da produtividade das famílias atendidas pela metodologia de ATeG – Assistência Técnica e Gerencial. “O grupo de Sidrolândia demonstrou interesse em melhorar sua atividade aplicando as recomendações sugeridas pela equipe técnica. Tanto que já começaram a produzir um viveiro com as mudas recebidas, a fim de aumentar a quantidade e planejarem o plantio do volumoso”, detalha a médica veterinária

Mudança de comportamento – O produtor familiar Carlos César Rodrigues mora há 11 anos na região e se dedica a atividade de produção de leite. Ele revela que está desde o inicio do atendimento do Mais Leite e conta um pouco de sua trajetória. “Quando comecei a receber as orientações produzia uma média de 15 litros diariamente, pois tenho poucos animais. Mesmo assim, a técnica me ensinou muito sobre manejo, sugeriu cursos do Senar/MS e hoje consigo ordenhar até 55 litros”, comemora.

Questionado sobre o recebimento das mudas, Rodrigues acrescenta: “Assim que recebi as mudas da Embrapa preparei uma área. Depois as repassarei a um espaço maior. Estou satisfeito com o recebimento deste capim, pois, sei o quanto será importante para o aumento da minha produção”, conclui.

A responsável pela ação na Embrapa Agricultura Oeste é a pesquisadora Marciana Retore que reforça o objetivo do projeto. “A iniciativa visa a melhoria das pastagens em Mato Grosso do Sul e consequentemente, a produtividade. Nosso objetivo é disseminar a informação, por isso, os produtores interessados em adquirir as variedades podem entrar em contato conosco”, explica.

Na avaliação do superintendente do SENAR/MS, Rogério Beretta, “a interação do trabalho das instituições Senar MS e Embrapa é altamente positiva e possibilita avanços para o produtor rural sul-mato-grossense na medida em que os técnicos que realizam a Assistência Técnica e Gerencial do Senar fazem chegar até eles o resultado do trabalho dos pesquisadores nas unidades da Embrapa”.

Serviço - Os produtores rurais de MS interessados em obter mudas dessas variedades podem procurar o Setor de Transferência de Tecnologia da Embrapa Agropecuária Oeste. Maiores informações pelo e-mail: [email protected] ou (67) 3416-9701.