A Universidade Uniderp irá disponibilizar diversos serviços gratuitos de saúde e bem-estar para mulheres, entre os dias 16 e 19 de outubro, no shopping Pátio Central, em Campo Grande.

Os atendimentos fazem parte da programação de Outubro Rosa do shopping, que promove um mutirão em prol da prevenção ao tipo de câncer que mais mata mulheres no Brasil, o câncer de mama. Todos os serviços realizados pela universidade acontecem das 14h às 18h, no Espaço Vida, inaugurado pelo centro comercial especialmente para celebrar o mês de conscientização.

Programação

Na terça-feira (16), alunos e professores de Estética e Cosmética disponibilizarão maquiagem básica e design de sobrancelha, com vagas limitadas por meio de distribuição de senhas no local. Na quarta (17), é a vez da Enfermagem realizar aferição de pressão arterial, conscientização e orientação sobre como fazer o autoexame das mamas e entrega de material educativo.

Na quinta-feira (18), a tarde será marcada com atendimentos de bem-estar. O curso de Estética volta ao espaço para oferecer sessões rápidas de massagem relaxante e spa das mãos. Na sexta (19), o encontro será com a turma da Nutrição que repassará orientações nutricionais e distribuirá chás verde e gengibre, dois aliados na prevenção do câncer.

Serviço

Para receber os atendimentos, basta comparecer ao Pátio Central Shopping, que fica na rua Marechal Rondon, n° 1380 – Centro. O local tem acessos, também, pelas ruas 14 de Julho e Dom Aquino.