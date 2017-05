Universidade realiza evento voltado a capacitação e divulgação de ofertas de trabalho

Neste sábado, das 9h às 14h30, acontece o Uniderp Conecta, evento que proporciona capacitação e divulgação de ofertas de trabalho e estágio para a comunidade. Os interessados deverão comparecer pessoalmente na unidade da Avenida Ceará para conferir as vagas e participar do cadastramento de currículos com empresas de recrutamento.

Estarão disponíveis, aproximadamente, 400 vagas, apresentadas por empresas como: Abre (Associação Brasileira de Estágios), IEL (Instituto Euvaldo Lodi), IGCO (Instituto de Gestão e Competências Profissionais), Akmos, Aghil RH, CBI Brasil, Assaí, Trainner RH, Sebrae, entre outras. A Funsat (Fundação Social do Trabalho) também estará presente e atenderá até 100 pessoas (mediante distribuição de senhas).



Qualificação

Quem pretende desenvolver novas habilidades pessoais e atualizar suas competências profissionais também poderá participar de minicursosgratuitos. São 1,7 mil vagas em 15 opções de qualificação, ministradas por professores e coordenadores.

As capacitações oferecidas são: Reforma previdenciária; Reforma trabalhista; Dicas de maquiagem; Dicas de vestuário; Oficina rádio comunitária; Estratégias para vencer a ansiedade em apresentações em público; Oratória; Contabilidade para não contadores e empresários MEI; Língua portuguesa: da oralidade à escrita; e MKT pessoal e de relacionamento, que começam às 10h. Às 13h, serão realizadas: Cuidados diários faciais; Desenho de moda; Fisioterapia: entendendo o processo de reabilitação; Rotinas de departamento pessoal; e O EAD sem fronteiras. Além disso, haverá uma palestra gravada com o historiador Leandro Karnal sobre os desafios atuais do mercado.

As vagas são limitadas e as inscrições poderão ser feitas no site http://evento.canalconecta.com.br ou na portaria do evento. Mais informações pelos telefones (67) 3348.8177, 3348.8269 e 3348.8332.

Serviço

Uniderp Conecta

Data: 27 de março (sábado)

Horário: das 9h às 14h30

Local: Uniderp (unidade matriz)

Endereço: Avenida Ceará, 333 – Miguel Couto

Informações: (67) 3348.8177 / 3348.8332 / 3348.8198 / 3348.8269

Entrada franca