Mais um caso de violência contra mulher é registrado, só que desta vez é no Estados Unidos, onde a mineira Melissa Gentz, 22 anos, acabou sendo agredida por seu namorado Erick Bretz, 25 anos.

No último domingo (23), o casal estava junto em um apartamento onde moram em Tampa na Flarida, quando o rapaz acabou pedindo o celular da universitária, que não entregou o aparelho, foi ai que começou o desentendimento.

Erick já havia mostrado ser uma pessoa desconfiada, como foi relatado em uma publicação nas redes sócias da Melissa, que diz “Estou repostando essa foto porque meu ex-namorado deletou ela sem eu ver. Ele disse que mulher com namorado não podia ter foto “mostrando os seios” no instagram.”

Pouco tempo depois ele começou a proferir ofensas a jovem, que se trancou dentro do banheiro com medo de algo pior, e começou a gravar o que ele dizia, que ela deveria aceitar por ser mulher. ”Você não aceita o homem que tem mais dominância que você. Você não aceita, você acha que é o homem da relação. Mas você não é, você é uma mulher, "véi", tem que aceitar isso!”

Não demorou muito o mineiro Erick arrebentou a porta e começou a bater no rosto da vítima, e ainda saiu arrastando ela pelo cabelo no apartamento, foi o momento que ela entregou o celular e conseguiu fugir e pedir ajuda para o porteiro do prédio, que imediatamente chamou os bombeiros e a polícia.

A jovem só conseguiu voltar para o apartamento na companhia de dois policiais, que deram voz de prisão para o rapaz. E, para o Erick seja liberado da cadeia, terá que pagar uma fiança de cerca de R$ 240 mil, e ainda terá que entregar o passaporte e responder o processo em solo americano.

Foto de como era o rosta da universitária antes de ser agredida: