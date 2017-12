Universitária brasileira é assassinada no Paraguai e namorado é o principal suspeito

A estudante de medicina, Kelly Cristina Gonçalves Cardoso, 30 anos, foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira (18), na casa em que alugava em Pedro Juan Caballero, Paraguai.

No primeiro momento, acreditou-se que a jovem teria cometido suicídio por enforcamento, porém, após examinar o corpo da estudante, o médico Marcos Prieto afirmou que a vítima teria sido vítima de estrangulamento, devido as escoriações pelo corpo. Na corda havia seis voltas e não uma, característico do suicídio.

Há informações que na noite anterior, a vítima teria discutido com seu namorado Alexandre Aguero Aquino e que, inclusive, no mês de outubro, a vítima teria denunciado seu namorado por violência. O rapaz foi a última pessoa a ver Kelly com vida. O namorado está foragido.

Kelly Cristina era brasileira e estudava na Universidad Sudamericana e estava no quinto ano de medicina. A morte é investigada pela Divisão de Homicídios da Polícia Nacional.