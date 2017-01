A Polícia Boliviana de Puerto Suarez (BOL), disse as autoridades do país nesta segunda-feira (30), que tratam do caso da brasileira de 18 anos, sequestrada na noite do último dia 26 de janeiro, como tráfico de pessoas. A vítima foi sequestrada em frente de uma universidade em Corumbá e foi encontrada no dia seguinte, em Santa Cruz de Da Sierra após fugir dos bandidos.

“Ela foi encontrada sozinha, sem ninguém. Estamos realizando, segundo as investigações, diferentes hipóteses, porém, é a Polícia de Santa Cruz que tem mais informações sobre esse caso. Não registramos denúncia aqui em Porto Suarez, até mesmo porque o crime aconteceu em Corumbá, onde deve ser conduzida a investigação”, explicou o comandante, da Polícia local, Donato Herrera.

De acordo com site Folha MS, Donato disse que o crime aconteceu no lado brasileiro. Por isto, a polícia da fronteira dá todo suporte para finalizar o caso. “O crime não tem fronteira. Ela foi desaparecida no Brasil, e encontrada em Santa Cruz, onde as autoridades também irão investigar o caso. Fizemos a nossa parte até aonde foi permitido, seguindo as normas desse país”, relatou.

O comandante assim que a jovem conseguiu escapar dos sequestradores, ela procurou ajuda a polícia boliviana, quando foi levada em Santa Cruz de La Sierra em uma caminhonete. Logo após ela foi atendida pela polícia da Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (F.E.L.C.C), no terminal rodoviário da cidade e após prestar depoimento foi entregue ao Consulado brasileiro.

Sequestro

O site Folha MS divulgou a entrevista realizada com a jovem. Segundo ela, estava bem, mas bastante assustada. Em depoimento ao site, o fato aconteceu por volta das 18h30, e chovia muito em Corumbá, quando foi abordada por dois homens armados com faca na frente da faculdade onde estuda. A dupla estava numa caminhonete de cor preta.

“Eu estava correndo da chuva, quando eles chegaram e me pegaram a força. Estavam com uma faca e então pediram para ir até a caminhonete. Passamos pela fronteira, eu estava assustada, mas não podia fazer nada. Era ameaçada a todo momento e os dois diziam que eu era a mulher perfeita para fazer filme pornográfico na Colômbia. Eles disseram ainda que me levariam para esse país”, contou na entrevista.

A estudante relatou que ao chegar na cidade boliviana, entrou em luta corporal com os sequestradores, na defesa de um suposto estupro. No momento, a jovem acertou um chute no rosto de um dos autores, quando foi arremessada para fora do veículo e acabou caindo na rodovia. Foi o momento que ela correu em direção ao Terminal Rodoviário e pediu socorro.