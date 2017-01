Upa do Universitário passa por vistoria e terá cronograma de reparos

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Universitário será incluída no cronograma de reparo emergencial da Prefeitura de Campo Grande. O cronograma integra uma ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinthra).

As duas secretarias farão um levantamento conjunto da situação das unidades de saúde, por meio de um plano de ação, para estabelecer um cronograma de reparo emergencial e, posteriormente, determinar o que pode ser feito de maneira definitiva nas unidades.

Equipes das duas secretarias fizeram uma vistoria na UPA Universitário na noite desta quarta-feira (4). A vistoria foi acompanhada pela secretária adjunta da Sesau, Andressa de Lucca Bento, do coordenador de urgência, Yama Higa, da coordenadora de vigilância em saúde, Eliana Dalla Nora, do secretário adjunto de Infraestrutura, Ariel Serra e técnicos da secretaria.

O prédio ficou parcialmente alagado durante a chuva da tarde. Funcionários e usuários do sistema público de saúde afirmam que o problema é recorrente e que a infiltração atrapalha os serviços prestados na unidade, que recebe em média 350 pessoas por dia.

Chuvas

Durante a chuva, um tambor de lixo foi utilizado pelos funcionários para não deixar a água escorrer pelo chão. O corredor onde escorre água dá acesso aos setores de curativos, odontologia e raio-x. Também há problemas de infiltração na sala de classificação de risco, farmácia e auditório. A sala de digitação, onde ficam os funcionários administrativos, também está com vazamento.

A análise prévia dos técnicos identificou problemas graves na parte estrutural, teto e no sistema de escoamento da água, que acumula no forro e ocasiona as infiltrações.

Nesta quinta-feira (5), os técnicos das secretarias farão uma vistoria na UPA Vila Almeida, onde duas salas e a enfermaria estão interditadas por conta de problemas na estrutura.