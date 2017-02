Usina é multada em R$ 25 mil por incêndio em lavoura de cana sem autorização

A Polícia Militar Ambiental (PMA) flagrou na última quarta-feira (8) um incêndio em uma área agrícola de cana-de-açúcar no distrito de Vista Alegre, em Maracaju, cidade a km de Campo Grande.A área incendiada pertencia à empresa produtora de álcool e açúcar.

A PMA encontrou o responsável pela empresa que alegou não possuir autorização ambiental do órgão competente para tal atividade. A área medida com GPS perfez 25 hectares. A empresa, com domicílio jurídico em Maracaju, foi autuada administrativamente e multada em R$ 25 mil. A atividade foi imediatamente interditada.