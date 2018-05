José Cícero Silva de Oliveira, de 45 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (14), com sete facadas em um beco de usuários de drogas na cidade de Sonora.

De acordo com informações do site Idest, ele foi atingido no tórax, costas, cabeça e braço. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que José foi morto enquanto dormia.

Familiares da vítima estiveram no local e relataram que ele era usuário de drogas a muito tempo e que Cicinho como é conhecido, teve alguns desentendimentos nos últimos dias, inclusive naquele local. Eles relataram a nossa equipe que Cicinho não tinha nenhum problema com a família e que todos lamentam o ocorrido.

Duas pessoas foram presas e confessaram a autoria do crime. Maicon Mendes Rocha, de 20 anos, conhecido como ‘Sapo’ e Edilson Pereira de 36 ano foram encaminhados para a delegacia para esclarecimentos.

Rixa antiga

Segundo o apurado pela policia, Maicon e Edilson possuíam rixa com a vítima, tendo em outras datas agredido fisicamente os autores. Eles confessaram que, na manhã de hoje, Edilson informou a “Sapo” que a vítima estava dormindo num imóvel abandonado na Rua dos Buritis. Em seguida, ambos os autores se deslocaram com a bicicleta de Edilson até o local, onde o autor Maicon, vulgo “Sapo”, desferiu sete golpes de faca na cabeça e tórax da vítima, que estava dormindo.